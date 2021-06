Sans la France, le Portugal ou l'Allemagne, qui sont les nouveaux favoris de l'Euro ?

Or, aucune équipe restante n'a d'expérience récente de finale majeure. Avec les sorties de la France, de la Croatie et du Portugal en huitièmes, les trois finalistes de l'Euro 2016 et de la Coupe du monde 2018 ont quitté la compétition. De quoi ouvrir la voie à une surprise. Alors, si l'Italie, l'Angleterre et l'Espagne se détachent, le grand final de ce championnat d'Europe pourrait bien nous offrir une nouvelle surprise.

Les Italiens ont été la sensation de la phase de poules, où ils ont confirmé leur retour au premier plan . Auteurs de trois victoires en trois matchs, de sept buts sans en encaisser un seul, les Transalpins s'avançaient comme les grands favoris de leur huitième face à l'Autriche. Le match s'est cependant avéré plus compliqué que prévu et il a fallu attendre la prolongation pour voir l'Italie l'emporter (2-1, après prolongation). Ce contretemps pourrait cependant renforcer une équipe qui manquait jusque-là d'expérience dans ces matchs couperets. "Un match aussi difficile peut nous faire du bien", expliquait ainsi Roberto Mancini après le match. "Quelle souffrance ! Mais ce sera utile", a confirmé l'entraîneur italien Claudio Ranieri dans sa chronique pour la Gazzetta dello Sport. "De telles victoires aident une équipe à grandir, à trouver davantage de sécurité, à prendre conscience de ses moyens. C'était un examen : nous l'avons réussi", a-t-il renchéri.

La Belgique et l'Italie s'affrontent en quart de finale vendredi 2 juillet. Sur le papier, les Belges, demi-finalistes du Mondial 2018, ont une longueur d'avance, tant en termes de vécu collectif que de talents individuels dans le onze de départ. Alors, pourquoi l'Italie ? Principalement parce que la Belgique devrait jouer ce match sans Eden Hazard et Kevin de Bruyne, ce qui constitue un sacré handicap au moment d'affronter une équipe aussi robuste que celle de Roberto Mancini.

Avec cette victoire, l'Italie a atteint les quarts de finale, l'"objectif minimal mais aussi celui qui correspond le plus à (sa) valeur effective" si l'on en croit l'éditorialiste du Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. "Maintenant, chaque pas en avant sera quelque chose se rapprochant d'un miracle footballistique", ajoute-t-il, tout en appelant à continuer à "rêver". Libérée de la pression et forte de l'expérience autrichienne, l'Italie s'avance donc avec confiance dans la compétition.

Il faut dire aussi que l'Italie a affiché face à l'Autriche un de ses principaux atouts pour aller loin dans une compétition où la fraîcheur s'annonce primordial e , à savoir la qualité de son banc. Sur l'image ci-dessus, le premier buteur du match, Federico Chiesa, est enlacé notamment par Matteo Pessina, auteur du second but. Les deux hommes étaient sortis du banc où l'on trouvait aussi Manuel Locatelli qui a réussi sa rentrée à la place de Marco Verratti. Le groupe italien est complet et il peut voir loin.

Les étiquettes sont parfois tenaces. L'Angleterre n'a pas encaissé de but dans cet Euro. Elle vient d'éliminer l'Allemagne (2-0) et Harry Kane a enfin inscrit son premier but dans la compétition. Elle a la partie de tableau la plus ouverte sur le papier (Ukraine en quart, Danemark ou République Tchèque en demie) et elle détient l'avantage du terrain, puisque les demi-finales et la finale se disputeront à Wembley, son enceinte londonienne où elle a joué ses quatre premiers matchs. Si l'on ajoute à cela le talent intrinsèque du onze anglais (Sterling, Kane, Saka, Foden...), pourquoi donc ne pas la propulser favorite du tournoi ?

La raison de cette réticence réside dans le passé peu glorieux des Three Lions en compétition internationale. Habitués aux éliminations rocambolesques (face à l'Islande, à l'Euro 2016), les Anglais sont tout sauf des valeurs sûres dans les grands tournois. Gareth Southgate semble avoir apporté beaucoup de maîtrise à ce groupe qui a des airs de France 2018, mais il garde contre lui 55 ans de défaites en tout genre. Compte tenu de cet historique, le match avantageux qui se présente face à l'Ukraine peut très vite se transformer en match piège.

Même la presse anglaise, d'ordinaire peu portée sur la mesure, garde un brin de prudence au moment d'aborder le destin de ses poulains. "Osons rêver" titre ainsi le Daily Mail au lendemain de la qualification, alors que le Daily Mirror affiche"Il est temps de rêver". La lecture des Unes exprime le soulagement d'avoir terrassé l'ogre allemand plus que la projection vers un titre potentiel qui relève toujours du rêve. "Maintenant, nous pouvons y croire", écrit néanmoins The Times, qui explique que la voie jusqu'à la finale est "ouverte". Seul le Telegraph s'avance avec un "Nous n'en avons pas fini"symbolique du renouveau des ambitions anglaises. Les Three Lions rugissent de nouveau, mais il en faudra encore un peu plus pour convaincre tout le monde.