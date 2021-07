Italie-Espagne : la Squadra Azzurra, plus qu'une équipe

"Le groupe vit bien", a-t-on souvent l'habitude d'entendre. L'expression, bien pratique pour évacuer les soupçons de crise interne, est souvent galvaudée. Le football est fait de ces phrases creuses. Avec cette équipe d'Italie, rafraîchissante, emballante et décomplexée , la formule n'est pour le coup pas usurpée. "Elle a une envie incroyable, il y a un grand respect des rôles, de l'énergie, de l'amitié entre les joueurs et de l'envie de s'entraider", analysait, exalté, l'ancien international Alessandro Del Piero, au micro de Sky Italia , après Italie-Belgique.

Les victoires, comme les défaites, sont fréquemment liées à la cohésion du groupe. Sur un terrain, il ne suffit pas d'aligner une somme d'individualités pour gagner. Il faut réussir à créer un équilibre, un collectif, un groupe. Une équipe soudée et unie a plus de chances que des joueurs œuvrant chacun de leur côté. Le sélectionneur italien Roberto Mancini, à l'origine de la renaissance de la Squadra Azzurra , y a toujours cru. Il a su façonner cette alchimie vers le succès, comme y étaient parvenus Fernando Santos avec le Portugal à l'Euro 2016 ou encore Didier Deschamps avec la France à la Coupe du monde en 2018.

L'émulation collective nourrit le dépassement de soi. "Chaque joueur italien sait pourquoi il est sur le terrain. Ils sont là, avec une envie et une détermination prononcées. Ils font très bonne figure depuis le début du tournoi et ce n'est pas le fruit du hasard", analyse pour LCI Denis Troch, ex-entraîneur adjoint du PSG (1991-1994 puis 1998-1999), et coach mental. "La compétition est longue et difficile. Pour aller au bout, il est nécessaire pour que l'équipe se disperse le moins possible, qu'elle dépense le moins d'énergie sur des situations hors normes, comme d'être mené 1-0 et d'être obligé de revenir au score." Ce n'est d'ailleurs arrivé qu'une fois à l'Italie - le 4 septembre 2020 contre la Bosnie-Herzégovine (1-1) - au cours des 23 derniers matchs.

Dans le cas de la Nazionale, invaincue depuis 32 matchs, record absolu de sa longue et glorieuse histoire, "il y a aussi une volonté de revanche sur les derniers championnats internationaux", précise le champion de France 1994, reconverti dans le management et la préparation mentale. "L'Italie a besoin de se reconnecter au plus haut niveau", elle, qui, tombée en barrages, a été condamnée à regarder la dernière Coupe du monde de son canapé, pour la première fois depuis 1958.