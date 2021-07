La feuille de match du 6 juillet : Italie-Espagne, le grand classique de l'Euro

Un Euro inédit à plus d'un titre. Décalée d'un an, en raison de la pandémie de Covid-19 qui a mis à l'arrêt la planète entière, la fête du football, chapeautée par l'UEFA, se tient cet été dans onze villes d'Europe et autant de pays. Ce format paneuropéen, une première à l'initiative de Michel Platini, a vu les 24 sélections qualifiées sillonner le Vieux Continent, de long en large. Il n'en reste plus que 4 en lice, ce mardi 6 juillet, qui peuvent encore viser la grande finale, le 11 juillet prochain à Wembley.

On aurait (presque) pu le prévoir, tant il s'agit d'un classique du championnat d'Europe. C'est même le match le plus joué à l'Euro. Depuis sa création en 1960, l'Italie et l'Espagne se sont déjà affrontées à six reprises dans la compétition. Après s'être défiés en 1980 et 1988, une victoire partout, la Nazionale et la Roja ne se quittent plus depuis 2008. Trois Euros, trois tours différents. La Selección a pris le dessus en quart de finale de l'Euro 2008 (0-0 a.p. 4-2 t.a.b.) puis en finale en 2012 (4-0), avant de voir les Azzurri mettre fin à son règne de huit ans en huitièmes en 2016 (2-0). 2021 ne fera pas exception à la règle.

Cette fois, c'est en demi-finale que l'une des plus anciennes rivalités d'Europe va être mise à l'honneur. Les hommes de Roberto Mancini, invaincus depuis 32 matchs, et les joueurs de Luis Enrique, de retour dans le dernier carré, ont à nouveau rendez-vous, mardi 6 juillet, à Wembley, "le temple du football" (à 21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI.fr) pour une place en finale. "Il serait ridicule de penser que nous, ou l'un des demi-finalistes, disions que nous nous contentons de ce que nous avons réalisé", a affirmé le sélectionneur espagnol. "Nous voulons tous aller en finale et gagner."