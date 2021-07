La feuille de match du 11 juillet : Italie-Angleterre, le grand final de l'Euro

L'Euro va rendre son verdict. Décalée d'un an, en raison de la pandémie de Covid-19 qui a mis à l'arrêt la planète entière, la fête du football s'achève ce dimanche 11 juillet avec la finale Italie-Angleterre. Ce format paneuropéen, une première à l'initiative de Michel Platini, a vu les 24 sélections qualifiées sillonner le Vieux Continent, de long en large, dans onze villes d'Europe et autant de pays. De 24 au coup d'envoi de ce format paneuropéen, une première à l'initiative de Michel Platini, elles sont passées à 16 équipes, 8 puis 4, et enfin 2, qui se disputeront le trophée Henry Delaunay à Wembley.

On y est enfin ! Après un mois de frayeur (le malaise cardiaque de Christian Eriksen), de surprises (la République tchèque et la Suisse en quart de finale, le Danemark demi-finaliste) et de déceptions (la France, le Portugal et l'Allemagne éliminés en huitièmes, la Belgique sortie en quarts), le rideau va se tomber sur l'Euro. Dimanche 11 juillet (à 21h, en live commenté sur LCI.fr), l'Italie et l'Angleterre, les deux dernières rescapées des 24 nations qualifiées, ont rendez-vous en finale... et avec l'histoire. Cinquante-cinq ans après le triomphe anglais au Mondial 1966, les Three Lions vont enfin jouer une nouvelle finale d'un tournoi majeur, à nouveau dans leur temple sacré de Wembley. En face, la Nazionale, grande absente de la Coupe du monde 2018, peut valider, par un trophée, sa reconstruction entamée il y a trois ans sous l'égide de Roberto Mancini.

"Je crois que ça va être une finale épique, historique des deux côtés", a pronostiqué le milieu italien Marco Verratti. "D'une certaine façon, ces matches sont faciles à préparer, parce qu'on sait que tout le monde va donner le meilleur, titulaires ou remplaçants. On sait que des moments comme celui-là peuvent ne plus jamais arriver", a ajouté le joueur du PSG. Les Azzurri s'avancent avec des certitudes. Invaincus depuis 33 matchs, ils n'ont jamais perdu en phase finale d'une compétition majeure contre les Anglais. Gare toutefois aux joueurs de Gareth Southgate, qui sont portés par un élan populaire fantastique et qui n'ont encaissé qu'un but dans le tournoi. Plus ouverte que jamais, cette finale promet un final en apothéose.