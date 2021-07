Le Danemark baigne dans l'euphorie : "On a déjà gagné l'Euro, Eriksen est vivant"

À l'heure d'affronter la République tchèque en quarts , samedi 3 juillet, à Bakou (en live commenté sur LCI.fr), le Danemark jubile. À Copenhague et dans le reste du pays, une euphorie rouge et blanche accompagne les joueurs de Kasper Hjulmand. La journaliste Stéphanie Surrugue, correspondante pour la télévision publique danoise DR, témoigne pour LCI de l'engouement sans précédent autour de l'équipe nationale et de la sympathie qu'elle suscite, comme lors de son sacre surprise à l'Euro 1992.

Qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans cette équipe ?

Tout ! Tout nous fascine chez cette équipe danoise dans cet Euro. Ils ont vécu un choc terrible avec l'arrêt cardiaque de Christian Eriksen. Cet accident a clairement renforcé les liens entre les joueurs, mais également les liens entre l'équipe et les fans. On peut même dire les liens entre la sélection et la Nation. Tous les Danois se sont attachés à ces joueurs et sont devenus fans de cette équipe. Le sélectionneur Kasper Hjulmand impressionne aussi par sa stratégie, sa communication claire et calme et sa façon de créer un état d'esprit à toute épreuve dans des circonstances extrêmement difficiles.