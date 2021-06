France-Galles : Benzema, Griezmann et Mbappé, c'est leur grand soir en Bleu

La France n'attend que les voir ensemble. Didier Deschamps, sans doute, aussi. Pour le premier match de préparation pour l'Euro, face au pays de Galles, ce mercredi 2 juin (à 21h05, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI.fr), le sélectionneur tricolore va tester, en conditions réelles, l'attaque que l'Europe lui envie. Olivier Giroud préservé - bien qu'il n'a pas joué - après le sacre de Chelsea en Ligue des champions, Griezmann et Mbappé vont être associés à Karim Benzema, de retour après plus de cinq ans d'absence. Hasard de l'histoire, c'est à Nice, là où son histoire tricolore s'est figée le 8 octobre 2015, contre l'Arménie (4-0), au soir d'une 81e et dernière sélection, que l'attaquant du Real Madrid va revêtir à nouveau la tunique bleue.

Dans quelle animation vont-ils évoluer ? Le 4-4-2 en losange, modulable en 4-3-3, semble plaire à "DD", qui l'a testé à l'entraînement du côté de Clairefontaine, dimanche 30 mai. Après ce premier galop d'essai, il aura certainement envie de mettre à l'épreuve la triplette Benzema-Mbappé-Griezmann. Le joueur du Barça va occuper un rôle de numéro 10, chargé d'alimenter en ballons ses deux compères d'attaque. "Il y a une position de départ qui est celle-là, mais il y a une liberté pour tout le monde", a précisé Deschamps, mardi 1er juin, lors de sa conférence de presse d'avant-match à l'Allianz Riviera. "J'ai toujours laissé beaucoup de liberté de permutation aux offensifs. Je leur ai dit ce que j'attendais d'eux, mais il y a aussi leur intelligence, la complémentarité de leurs qualités. Il y a tellement de cas de figure, que chacun soit dans son registre."