EN DIRECT - Ukraine-Angleterre : doublé de Kane, les "Three Lions" déroulent

⚽ BUUUUUUUUT POUR L'ANGLETERRE !!!! Raheem Sterling repique depuis le couloir gauche, dribble, et trouve Harry Kane au cœur de la surface, positionné à la limite du hors-jeu. L'attaquant de Tottenham gagne son face-à-face et ouvre le score. 1-0 pour l'Angleterre !

📊 Harry Kane a inscrit le but le plus rapide de l'Euro pour l'Angleterre depuis 2004.

Nouveau festival de Raheem Sterling sur le couloir droit. La défense ukrainienne se met à deux pour le contrer... et gagne une sortie de but.

C'EST LA MI-TEMPS À ROME ! L'Angleterre, dominatrice en début de rencontre, mène au score grâce à Harry Kane, mais l'Ukraine s'est montrée de plus en plus dangereuse au fil de la première période.

⚽ BUUUUUUUUUUUT POUR L'ANGLETERRE !!! Luke Shaw se charge du coup-franc et dépose un ballon sur la tête de Maguire, qui trompe Bushchan ! 2-0 pour les "Three Lions" !

Les Ukrainiens résignés ? Ils ne touchent plus le ballon depuis le troisième but anglais, et n'exercent quasiment plus de pressing.

🔄 Gareth Southgate repose ses cadres. Phillips, Sterling et Shaw sortent, Bellingham, Rashford et Trippier entrent.

Les Three Lions ne peuvent plus se cacher. Soudainement replacée parmi les grandes favorites de l'Euro, après avoir terrassé sa bête noire, l'Allemagne (2-0), pour la première fois dans un match éliminatoire depuis le Mondial 1966, remporté à domicile, l'Angleterre "n'aura jamais, jamais, jamais une meilleure opportunité de gagner un Euro que celle qu'elle a maintenant". Ce constat est celui de Roy Keane, l'ancienne gloire de Manchester United et international irlandais. Opposée à l'Ukraine, ce samedi 3 juillet à Rome (à 21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI.fr), l'équipe de Gareth Southgate n'a qu'un match à remporter pour s'assurer de finir la compétition, devant leur public, à Wembley, où se joueront les demi-finales et la finale.

Ce seul et unique déplacement de la compétition, dans la capitale italienne où la température est plus élevée d'une dizaine de degrés, pourrait toutefois se révéler être un piège pour les coéquipiers de Raheem Sterling. Qualifiée parmi les meilleurs troisièmes, l'Ukraine, qui a sauvé sa tête au bout de la prolongation contre la Suède (2-1 a.p.) en huitièmes, ne leur rendra pas la tâche facile. La sélection coachée par Andrei Shevchenko a déjà réussi son Euro en atteignant les portes du dernier carré. Elle sera débarrassée de toute pression, au contraire des Anglais, habitués à décevoir même lorsque les planètes sont alignées.