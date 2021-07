EN DIRECT - Ukraine-Angleterre : les "Three Lions" doivent assumer leur statut

Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur LCI pour suivre le dernier quart de finale entre l'Ukraine et l'Angleterre. Le coup d'envoi sera donné à 21h au Stadio Olimpico de Rome par l'arbitre allemand M. Felix Brych.

Surprise côté anglais. Gareth Southgate a décidé de titulariser Jason Sancho, nouvelle recrue de Manchester United, pour la première fois depuis le début de la compétition. Il accompagnera Raheem Sterling et Harry Kane en attaque. Phil Foden et Jordan Henderson débuteront sur le banc.

Andriy Shevchenko fait confiance aux victorieux de la Suède au tour précédent et reconduit un onze presque similaire. Seul changement : Mykolenko prend la place de Stepanenko. Zinchenko et Yarmolenko, les deux hommes forts de l'Ukraine, sont bien présents.

Après quatre matchs, l'Angleterre n'a toujours pas encaissé de but dans cet Euro. Une statistique étonnante qui illustre les nouvelles forces des "Three Lions".

Avant d'arriver à Rome, l'Angleterre a terminé première de sa poule avec sept points sur neuf, puis a éliminé l'Allemagne en huitièmes de finale. L'Ukraine, troisième du groupe C avec trois points, a sorti la Suède en huitièmes, grâce à un but inscrit à la dernière seconde de la prolongation.

Légende du football ukrainien, Andriy Shevchenko a repris en main la sélection à la suite d'un Euro 2016 catastrophique. Au fil des mois, le technicien a su imposer sa patte et sa culture de la gagne. Désormais, l'Ukraine se (re)met à rêver et "Sheva" n'y est pas étranger.

Il s'agit de la première (et unique) rencontre à l'extérieur pour l'Angleterre. Les hommes de Gareth Southgate ont disputé leurs quatre premiers matchs au stade Wembley de Londres, et s'y rendront de nouveau en cas de qualification pour le dernier carré.

Les Three Lions ne peuvent plus se cacher. Soudainement replacée parmi les grandes favorites de l'Euro, après avoir terrassé sa bête noire, l'Allemagne (2-0), pour la première fois dans un match éliminatoire depuis le Mondial 1966, remporté à domicile, l'Angleterre "n'aura jamais, jamais, jamais une meilleure opportunité de gagner un Euro que celle qu'elle a maintenant". Ce constat est celui de Roy Keane, l'ancienne gloire de Manchester United et international irlandais. Opposée à l'Ukraine, ce samedi 3 juillet à Rome (à 21h, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI.fr), l'équipe de Gareth Southgate n'a qu'un match à remporter pour s'assurer de finir la compétition, devant leur public, à Wembley, où se joueront les demi-finales et la finale.

Ce seul et unique déplacement de la compétition, dans la capitale italienne où la température est plus élevée d'une dizaine de degrés, pourrait toutefois se révéler être un piège pour les coéquipiers de Raheem Sterling. Qualifiée parmi les meilleurs troisièmes, l'Ukraine, qui a sauvé sa tête au bout de la prolongation contre la Suède (2-1 a.p.) en huitièmes, ne leur rendra pas la tâche facile. La sélection coachée par Andrei Shevchenko a déjà réussi son Euro en atteignant les portes du dernier carré. Elle sera débarrassée de toute pression, au contraire des Anglais, habitués à décevoir même lorsque les planètes sont alignées.