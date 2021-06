"On ne va pas trop se gonfler" : Pogba garde la tête froide avant Allemagne-France

VOIX DE LA RAISON - Dans un entretien accordé à TF1, Paul Pogba appelle les Bleus à une cure d'humilité avant le premier match de l'Euro contre l'Allemagne, mardi 15 juin. L'occasion pour le milieu de l'équipe de France de désamorcer la polémique Giroud-Mbappé.

Le torse bombé, mais sans la grosse tête. À quatre jours de leur entrée en lice des champions du monde contre l'Allemagne, mardi 15 juin à Munich (21h, en live commenté sur LCI.fr), les Bleus croient en leur destin. Ils rêvent d'un doublé Mondial-Euro, deux décennies après leurs glorieux ainés qui, en 2000, avaient soulevé le trophée Henri-Delaunay à l'issue d'une finale mémorable remportée au but en or. Dans un entretien au "Mag de l'Euro" sur TF1, diffusé vendredi 11 juin, après la large victoire de l'Italie face à la Turquie (0-3) en ouverture du tournoi, Paul Pogba a fixé l'objectif : "aller chercher cette coupe".

"Impatient" de défendre le maillot tricolore, "La Pioche" a affiché ses ambitions, sans céder à l'excès de confiance. "On ne va pas trop se gonfler, on va avoir la bonne mentalité", a expliqué le champion du monde, qui avait déjà insisté, plus tôt lors d'un point presse, sur la nécessité de "faire attention à ce que la confiance ne nous monte pas trop à la tête". "On va avoir la mentalité juste pour aller gagner cette coupe", a assuré l'un des leaders du vestiaire. "On va tout faire pour repartir à l'Élysée."

"Il n'y a rien du tout" entre Giroud et Mbappé

Finalistes de l'Euro 2016, les champions du monde avancent avec le statut de favoris. Juge-t-il, à l'instar de son coéquipier et ami Antoine Griezmann, que les Bleus de France "plus forts" qu'en 2018 ? "On ne pourra dire ça qu'à la fin", a-t-il répondu. "La mentalité est pareille, l'envie aussi. Le groupe s'est renforcé avec un très gros joueur qu'est Karim (Benzema). Individuellement, c'est un boost pour l'équipe." D'ailleurs, comprend-il et partage-t-il l'engouement autour de la "MGB", le surnom donné au trio Mbappé, Griezmann et Benzema ? "C'est tout à fait normal. Il ne faut pas oublier Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Kingsley Coman... Moi aussi ça m'excite d'être derrière. Je me dis qu'à tout moment un joueur peut rentrer et faire la différence."

À nouveau interrogé sur la brouille entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé, le premier reprochant, sans le nommer, au second son individualisme contre la Bulgarie (3-0), Paul Pogba a mis un point final à la polémique. "Kylian (Mbappé) fait des passes à tout le monde", a-t-il assuré, ajoutant que le meilleur buteur en activité des Bleus (46 réalisations) ne visait pas directement le Parisien. Le milieu de Manchester United a réfuté toute tension entre les deux joueurs, du moins devant lui. "Moi je n'ai pas vu... je ne sais pas si je suis la police, mais devant moi et devant les autres, il n'y a rien eu. Il n'y a rien du tout." Fin de l'histoire.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.