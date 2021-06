VIDÉO - Portugal-France : le doublé de Benzema, ses premiers buts en Bleu depuis 2015

Cela faisait 5 ans et 258 jours qu'il n'avait plus marqué en Bleu. Rappelé pour disputer l'Euro, après plus de cinq ans et demi d'absence en équipe de France, Karim Benzema chassait ce but tant attendu depuis quatre matchs. Après son penalty raté contre le pays de Galles (3-0) en match de préparation, son but refusé par la VAR contre l'Allemagne (1-0) et ses ratés contre la Hongrie (1-1), "KB(1)9" a retrouvé le chemin des filets, pour la première fois depuis le 8 octobre 2015 contre l'Arménie (4-0) à Nice, en répondant à Cristiano Ronaldo (1-1) dans le temps additionnel de la première période (1-1, 45e+2).