VIDÉO - Euro : revivez la cérémonie d'ouverture

Le divin a succédé au festif, avec le DJ néerlandais Martin Garrix, le chanteur du groupe U2 Bono et le guitariste The Edge. Ils ont offert au public une performance virtuelle sur l'hymne officiel We Are The People. "Créer la musique de l'un des plus grands événements sportifs du monde avec Bono et The Edge a été une expérience incroyable", déclarait Martin Garrix. "Je suis très fier de ce que nous avons fait ensemble et j'ai hâte de le partager enfin avec le monde entier !" En 2016, un autre DJ, David Guetta, avait été mis à l'honneur. Il avait lancé plusieurs tubes, dont l'hymne This One's For You, accompagné de la chanteuse suédoise Zara Larsson.