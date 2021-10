Ligue des nations : comment la "compétition de trop" est en passe de devenir incontournable

"Personne n'a besoin de cette Ligue des nations." Il n'y a encore pas si longtemps, Karl-Heinz Rummenigge, alors président du directoire du Bayern Munich, pestait contre la nouvelle création de l'UEFA. C'est peu de dire que ce mini-tournoi biennal entre nations européennes, intercalé entre chaque Euro et chaque Mondial (2019, 2021, 2023...), a suscité de la défiance à son lancement à l'automne 2018. "C'est la compétition la plus insensée dans le monde du football", jugeait l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp. Un sentiment latent, partagé par des dirigeants de clubs, riches en internationaux, et des joueurs perplexes.

Restait donc à savoir si les équipes allaient jouer le jeu à fond. À défaut d'être aussi captivante qu'un championnat d'Europe ou une Coupe du monde, la Ligue des nations, rendue attractive par son format "novateur" de montée/descente, a été globalement adoptée. La mise en jambe, remportée par le Portugal de Cristiano Ronaldo, au terme d'une phase finale à laquelle participaient l'Angleterre, la Croatie et la Suisse, a été concluante. L'intérêt pour cette nouvelle mouture des équipes nationales et des joueurs s'est d'ailleurs confirmé cette année, avec un "Final 4" extrêmement relevé, digne d'un dernier carré à l'Euro.

Aux côtés de l'équipe de France, championne du monde en titre, éliminée de manière précoce lors du dernier Euro, s'affichent des cadors du football européen : l'Italie, fraîchement sacrée championne d'Europe, la Belgique, première nation au classement Fifa depuis plus de trois ans, ou encore l'Espagne, demi-finaliste du dernier Euro, championne du monde (2010) et double championne d'Europe (2008, 2012). De quoi offrir des affiches alléchantes et, même des retrouvailles.

Trois ans après la victoire des Bleus en demi-finale du Mondial russe, la France et la Belgique s'opposent dans un "remake", le 7 octobre (à 20h45, en direct sur TF1 et en live commenté sur LCI.fr). Dans l'autre demi-finale, l'Italie va recroiser la route de l'Espagne, là encore un "rematch" du dernier Euro... et de la finale de 2012, gagnée par la Roja (4-0). La potentielle finale ne serait pas en reste, puisqu'elle pourrait offrir des retrouvailles entre la France et l'Italie, 21 ans après la finale de l'Euro 2000, remportée par les Bleus au but en or (2-1, a.p) et 15 ans après celle Mondial 2006, gagnée par la Squadra Azzurra aux tirs au but (1-1, 5 t.a.b à 3). À coup sûr, une telle affiche installerait définitivement la Ligue des nations dans le paysage footballistique.