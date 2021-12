"J'ai décidé d'arrêter" : les problèmes cardiaques de Sergio Agüero mettent fin à sa carrière professionnelle

En larmes et la voix tremblante, Sergio Agüero a donné ce mardi une conférence de presse, pour confirmer ce qui se murmurait déjà depuis quelques jours. À 33 ans, l'immense buteur de la sélection argentine et de plusieurs clubs majeurs met fin à une carrière très riche, qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner il y a encore un mois et demi. Ses médecins lui ont confirmé que c'était "la meilleure décision" en raison de ses problèmes cardiaques. Le "Kun" venait de remporter la Copa America avec l'Albiceleste et son grand ami Lionel Messi, et de rejoindre le club de Barcelone pour y jouer avec lui, un rêve qui ne s'est jamais réalisé suite au départ de la "Pulga".