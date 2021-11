Le Mondial 2022, c'est dans un an : quel calendrier pour les Bleus jusqu'au Qatar ?

Déjà envisagé avant la pandémie de Covid, ce mini tournoi de préparation devrait rassembler trois à quatre équipes, dont le Qatar, le pays hôte du Mondial et champion d'Asie 2019, et (a priori) l'équipe de France. Les coéquipiers d'Hugo Lloris seraient assurés de disputer a minima deux matchs. "On l'avait fait au Brésil et en Uruguay avant la Coupe du monde 2014 et en Russie peu avant 2018", a rappelé le capitaine tricolore. "C'est une bonne chose pour les joueurs et le staff." Ce sera, en effet, l'occasion pour les héros de Moscou de se familiariser avec les installations locales et de valider leur futur camp de base qatari.