OM-PSG : après les incidents, jusqu'à six mois de prison ferme avec un an d'interdiction de stade

La justice est déjà passée. Moins de 48 heures, après les incidents survenus à Marseille, à l'occasion du "Classique" entre l'OM et le PSG (0-0), dimanche 24 octobre, les premières peines sont tombées. En marge de la rencontre, 21 personnes avaient été interpellées et neuf policiers blessés. Un commissaire, à la tête du service d'ordre public, avait été plus sérieusement touché, au point de devoir être transporté à l'hôpital après avoir reçu un projectile au visage.

Au coup de sifflet final, le capitaine phocéen Dimitri Payet, remonté contre les jets de projectiles, avait appelé à la plus grande fermeté. "J'ai vu des bouteilles, des chargeurs, des briquets. Des choses que j'ai déjà vues contre moi, donc je sais ce que c'est...", avait-il déclaré depuis les coursives du Vélodrome. "Je l'ai déjà dit et je le redis, il faudra des sanctions et de vraies sanctions, pas des sanctions comme on a eu. (...) On ne peut plus accepter ça, on ne peut plus attendre que quelqu'un soit blessé."