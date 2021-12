Football : l'Algérie remporte la dixième Coupe arabe des nations

Un nouveau trophée pour les Fennecs. L'Algérie, championne d'Afrique en titre, a remporté pour la première fois la Coupe arabe de football en s'imposant au forceps (2-0) face à la Tunisie, samedi 18 décembre au Qatar. Accrochés au terme du temps réglementaire, les joueurs de Djamel Belmadi ont été délivrés par le remplaçant Amir Sayoud (99e) et par Yacine Brahimi (120e+5). Plus réalistes et solides dans un match tendu, les Verts d'Algérie sont finalement parvenus à s'en sortir dans un stade qatari Al-Bayt d'Al-Khor bondé (plus de 60.000 spectateurs).