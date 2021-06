La feuille de match de l'Euro : la Belgique sans ses stars chez les tsars

Un Euro inédit à plus d'un titre. Décalée d'un an, en raison de la pandémie de Covid-19 qui a mis à l'arrêt la planète entière, la fête du football, chapeautée par l'UEFA, se tient cet été dans onze villes d'Europe et autant de pays. Ce format paneuropéen, une première à l'initiative de Michel Platini, va voir les 24 sélections qualifiées sillonner le Vieux Continent, de long en large, pour disputer les 50 matchs qui égrèneront le calendrier jusqu'à la grande finale, le 11 juillet à Wembley.

L'année ou jamais pour la Belgique ? À Saint-Pétersbourg, les "Diables rouges" entrent à leur tour dans le bal de l'Euro, auréolée du statut de favorite, mais l'absence au coup d'envoi des deux joyaux de sa génération dorée, Kevin de Bruyne et Eden Hazard, annonce des premiers pas périlleux, ce samedi 12 juin (21h, en live commenté sur LCI.fr) face à la Russie. Sur le terrain, la Belgique n'est plus la même sans deux étoiles et Axel Witsel, aussi blessé. Ses deux matchs de préparation, contre la Grèce (1-1) et la Croatie (1-0), n'ont pas été à l'image de la meilleure attaque des qualifications (4 buts par match en moyenne).

Reversés dans le groupe B, une poule plutôt abordable avec la Russie, le Danemark et la Finlande, les hommes de Roberto Martinez se savent attendus. "Le premier match, c'est toujours le plus dur, car on doit s'adapter à la compétition", a expliqué le sélectionneur espagnol, qui se rappelle que son équipe avait perdu pour son entrée en lice en 2016, contre l'Italie (2-0). Pour s'éviter de revivre pareil scénario, les Belges compteront sur un nouveau coup de force de Romelu Lukaku. Le colosse de l'Inter Milan, 60 buts en sélection, portera, une fois n'est pas coutume, les ambitions belges sur ses épaules.

Le programme du samedi 12 juin

15h : Pays de Galles-Suisse (Groupe A, Bakou) en direct sur beIN SPORTS

18h : Danemark-Finlande (Groupe B, Copenhague) en direct sur beIN SPORTS

21h : Belgique-Russie (Groupe B, Saint-Pétersbourg) en direct sur M6 et beIN SPORTS