Football : la Ligue des Nations se prépare pour sa 3e édition

Coup d'envoi de la troisième édition de la Ligue des nations organisée par l'Union européenne des associations de football (UEFA), l'instance dirigeante du football en Europe, notamment à la tête de la célèbre Ligue des champions. Lancée en 2018, ce jeune championnat remplace les matches amicaux des sélections européennes, et son tirage au sort est prévu ce jeudi à 18h à Nyon, en Suisse.

Les 55 nations de l'UEFA sont réparties en quatre divisions, de la Ligue A (la meilleure) à la Ligue D, en fonction de leurs performances lors de l'édition précédente.

Quatre groupes de quatre nations sont constituées dans les Ligues A, B et C. La Ligue D est composée d'un groupe de quatre et d'un groupe de trois. Les vainqueurs de chaque groupe seront promus dans la Ligue supérieure lors de la prochaine édition, tandis que les derniers seront relégués dans la division inférieure.

Les quatre vainqueurs des groupes de la Ligue A se disputeront le titre dans un tournoi à quatre, un "Final 4", avec une demi-finale, une finale et un match pour la 3e place.

Lors de la dernière édition (2018-2019), quatre des 24 billets pour l'Euro-2020 avaient été attribués via la Ligue des nations : les 16 meilleures nations non qualifiées via les éliminatoires avaient disputé un barrage en deux tours afin de se qualifier pour la future compétition.