Football : Robert Lewandowski sacré meilleur joueur 2021 par la Fifa

Une petite compensation. Snobé par les votants du ballon d'or au profit de Lionel Messi, Robert Lewandowski a été récompensé ce lundi du titre de meilleur joueur Fifa de l'année lors de la cérémonie "The Best" 2021. Le buteur du Bayern Munich conserve donc son titre, lui qui avait déjà été sacré l'an passé. Il s'agit de la deuxième fois qu'il inscrit son nom au palmarès. "Je suis heureux et très honoré de remporter ce trophée. Je me sens fier", a commenté le Polonais. "Ce trophée appartient aussi à mes partenaires, mes entraîneurs, nous travaillons tous dur pour gagner des matches et des trophées", a-t-il ajouté.

À l'issue d'une année faste sur le plan personnel, l'avant-centre de 33 ans s'impose devant les deux autres finalistes : l'Argentin Messi (Paris SG, ex-FC Barcelone) et l'Egyptien Mohamed Salah (Liverpool).