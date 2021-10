Football : les arbitres de Ligue 1 majoritairement favorables au port d'un micro

La première pierre d'une réforme de grande envergure de l'arbitrage français. Parfois critiquées et incomprises, les décisions des arbitres de Ligue 1 font particulièrement réagir ces dernières semaines. Plus que jamais, une réforme en profondeur de l'arbitrage professionnel tricolore semble s'imposer. Pas hostile à des changements et à davantage de transparence, le Syndicat des arbitres de football d’élite (SAFE) a organisé en juillet dernier un sondage auprès de ses membres concernant la sonorisation des officiels. Selon L'Équipe, 60% des sondés (quinze votants - neuf pour et six contre - et 5 abstentions) se sont positionnés pour cette expérimentation.