Football : les Français d'Outre-mer sont-ils privés de Ligue 1 ?

Diffusée depuis 2006 sur RMC, l'émission After Foot réunit chaque soir de nombreux fans de football et s'intéresse actuellement à la reprise de la Ligue 1 de football. Un championnat que les fans peuvent suivre depuis la reprise début août, et qui a vu son diffuseur changer après le retrait de Mediapro et un nouvel appel d'offre. Problème : selon l'un des consultants de l'émission, l'ancien attaquant Frédéric Piquionne, les télespectateurs vivant en Outre-mer ne peuvent pas visionner les matchs. La chaîne lancée par Amazon via son service Prime Vidéo serait inaccessible.