Arkadiusz Milik, le phare de l'OM dans la tempête ?

C'est le genre de nouvelles que l'OM n'espérait plus. Embourbé dans une crise sportive inédite, marquée par de graves incidents à la Commanderie le 30 janvier, suivis trois jours plus tard de l'incroyable épisode "AVB", entraîneur démissionnaire puis entraîneur mis à pied, le club phocéen est confronté à l'une des séquences les plus improbables de son histoire. Dans ce marasme ambiant, où un psychodrame en chasse un autre, Arkadiusz Milik représente une note d'espoir. Recruté dans un contexte qui en aurait désarmé plus d'un, le Polonais, prêté cet hiver par Naples, ne s'est lui pas dégonflé.

Pourtant, il y aurait eu de quoi. Débarqué le 21 janvier sur la Canebière, le géant de Tychy a vécu une première quinzaine "de fada", à laquelle même ses cinq saisons napolitaines n'auraient pu le préparer. Entré à l'heure de jeu à Monaco (3-2), deux jours après son arrivée, sans pouvoir peser sur le match, le coéquipier de Robert Lewandowski en sélection polonaise a vu l'environnement marseillais s'embrasser. Spectateur impuissant des heurts au centre Robert Louis-Dreyfus, qui ont entraîné le report de ses débuts comme titulaire contre Rennes le soir même, il a assisté dans la foulée au départ d'André Villas-Boas, en raison de "divergences concernant la politique sportive" après le recrutement d'Olivier Ntcham contre son avis.