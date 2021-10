Ligue 1 : un "Boxing Day" pour la saison 2022-2023... à cause de la Coupe du monde

C'est l'effet papillon du Mondial au Qatar. Positionnée en plein milieu de l'exercice 2022-2023, la Coupe du monde, qui se déroulera entre le 21 novembre et le 18 décembre 2022, va entraîner des modifications dans les calendriers. À l'instar des autres championnats européens, la Ligue 1 était confrontée à un casse-tête. Pour faire tenir la saison dans une case resserrée, sans sursolliciter les joueurs, le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP) a finalement opté pour la création d'un "Boxing Day" à la française. La 16e journée se jouera les 27-28 décembre et la suivante, la 17e, le 1er janvier.

Cette nouvelle formule, qui débutera le 6 août 2022 et se clôturera le 4 juin 2023, comprendra quatre journées programmées en semaine, dont une avant la Coupe du monde et les trois autres après. En temps normal, le championnat de France a pour habitude d'observer une pause de deux semaines entre la mi-décembre et le début janvier. En 2022-2023, les joueurs bénéficieront de 45 jours de coupure entre le 13 novembre 2022 (15e journée) et le 28 décembre 2023 (16e journée). Les internationaux ne seront mis à disposition qu'une semaine avant le début du Mondial, le 18 novembre.