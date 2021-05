EN DIRECT - Titre, podium et barrage : suivez le multiplex Ligue 1 avec nous

Dans la lutte pour le titre , le LOSC (1er, 80 points, +40), leader devant le PSG (2e, 79 points, +56), se déplace à Angers (à 21h, en live commenté sur LCI.fr). Seule une victoire offrira aux joueurs de Christophe Galtier le trophée tant convoité. Dans le même temps, le club de la capitale se rend à Brest, 16e, qui joue son maintien. Les Parisiens devront prendre plus de points que les Nordistes, s'ils veulent conserver leur titre de champion de France et égaler le record de dix titres détenu par les Verts de Saint-Étienne.

Du suspense à tous les étages. Qui sera champion de France ? Qui terminera sur le podium ? Qui jouera l'Europe la saison prochaine ? Qui finira 18e et devra passer par les barrages pour se maintenir ? Du haut en bas du classement, rien n'était impossible avant la 38e et dernière journée de Ligue 1, ce dimanche 23 mai.

En embuscade, si Lille et Paris font des faux-pas, l'AS Monaco (3e, 77 points, +34), qui se déplace à Bollaert pour affronter Lens, va devoir provoquer son destin. Les Monégasques, titrés en 2017, peuvent au prix d'un incroyable concours de circonstances s'offrir un final en apothéose. Le club du Rocher, mis sous pression par Lyon (4e, 76 points, +39), devra avant tout assurer ses arrières et sa place sur le podium.

Dans la course à l'Europe, l'OM (5e, 59 points, +7) a pris de l'avance sur ses poursuivants. Le week-end dernier, les coéquipiers de Dimitri Payet se sont assurés, a minima, un ticket européen, probablement en Ligue Europa. Les hommes de Jorge Sampaoli tiennent Lens à distance (6e, 56 points, +1), qui se déplace en Principauté. Autre avantage : ils comptent une meilleure différence de buts (+7 pour l'OM, +1 pour le RCL). Dans la dernière ligne droite, le promu lensois pourrait même perdre sa 6e place, qualificative pour la nouvelle Ligue Europa Conférence, au profit du Stade Rennais (7e, 55 pts, +10).

Dans les tréfonds du classement, Nîmes, 19e, et Dijon, lanterne rouge, ne peuvent plus sauver leur tête. Ils joueront en Ligue 2 la saison prochaine. L'identité du barragiste, elle, demeure inconnue. Cinq équipes sont encore sous la menace d'une possible relégation. De Bordeaux (14e, 42 points, -15) à Nantes (18e, 40 points, -7), personne n'est assuré de rester dans l'élite avant la dernière journée. Strasbourg (15e avec 41 points, -9), Brest (16e, 41 points, -14), qui reçoit le PSG à la lutte pour le titre, et Lorient (17e, 41 points, -18), sont en danger. Ils devront jeter leurs dernières forces dans la bataille pour éviter la 18e place, synonyme d'un barrage en aller-retour (les 27 et 30 mai) contre Toulouse, vainqueur des play-offs de Ligue 2.