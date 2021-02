"J'espère que Kylian restera aussi" : l'appel du pied de Neymar, un tournant dans le dossier Mbappé ?

MERCATO - Dans une interview exclusive accordée à Sept à Huit dimanche, la superstar du PSG Neymar Jr a fait part de son intention de rester au Paris Saint-Germain. Désireux de gagner des trophées à Paris, le Brésilien aimerait plus que tout le faire avec son compère d'attaque Kylian Mbappé, en pleine réflexion quant à son avenir au PSG.

Le Paris Saint-Germain va-t-il continuer à voir briller ses deux plus belles étoiles au Parc des Princes la saison prochaine ? Arrivés à l’été 2017 et sous contrat jusqu’en juin 2022, Neymar Jr et Kylian Mbappé arrivent à un tournant de leur aventure parisienne. Et ce tournant pourrait se matérialiser d’une manière totalement différente pour les deux prodiges. La figure de proue du projet qatari, Neymar Jr, semble disposé à poursuivre sa carrière dans la capitale.

En vidéo Neymar se confie en exclusivité sur ses épreuves et ses engagements

Dans une interview exclusive accordée à Sept à Huit dimanche soir, le numéro 10 parisien explique se sentir heureux chez les Rouge et Bleu : "Je suis très heureux aujourd'hui. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi. Je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé mais aujourd'hui je me sens bien. Je me suis adapté, je suis plus calme." Selon les observateurs, notamment le journaliste italien Nicolo Schira, les négociations entre le PSG et "Ney" seraient très avancées pour une prolongation. Si l’international auriverde semble vouloir lier son avenir à celui du club parisien pour les prochaines saisons, il aimerait que son compère d’attaque Kylian Mbappé fasse de même. "Je veux rester au Paris Saint Germain et j'espère que Kylian restera aussi", explique-t-il à Sept à Huit, avant d’ajouter : "Nous avons une relation de frères. Moi, je suis l’aîné. Nous aimons beaucoup jouer ensemble. C'est un garçon en or. Je l'appelle 'Golden Boy', parce qu'il est vraiment en or, il a un cœur énorme. En tant que joueur de foot, tout le monde sait ce qu'il vaut, mais il est aussi incroyable en dehors du terrain."

Reste à savoir si cet appel du pied prononcé sera entendu par le natif de Bondy. Pour le moment, une prolongation de ce dernier est loin d’être actée. Courtisé ardemment par le Real Madrid, le club de ses rêves, depuis plusieurs saisons, le champion du monde tricolore ne veut pas se précipiter. "On discute avec le club pour trouver un projet. Je suis en réflexion parce que je pense que si je signe, c'est pour m'investir sur le long terme avec le Paris Saint-Germain. Je suis très heureux ici, j'ai toujours été très heureux ici", a-t-il déclaré après la victoire contre Montpellier le 22 janvier dernier (4-0). "Je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans ces prochaines années, où je veux être. Oui, il faudra bientôt faire un choix, mais je suis en pleine réflexion. (...) Si j'avais la réponse aujourd'hui, je l'aurais dit aujourd'hui. Mais ce n'est pas une volonté de gagner du temps, c'est vraiment une réflexion. Je n'ai pas envie de signer un contrat et de dire un an après que je veux partir parce que je ne voulais pas signer le contrat. Non. Si je signe, c'est pour rester. Et cela mérite une réflexion", a-t-il poursuivi.

Une première proposition sur la table ?

Selon le journal espagnol AS, cette déclaration aurait pour but de mettre la pression au Real Madrid, alors qu’un doute s’installerait dans l’esprit de Mbappé sur la cohérence du projet sportif madrilène, l’avenir de Zinedine Zidane étant très incertain. Selon les informations du quotidien sportif L’Équipe, le Paris Saint-Germain aurait fait une première proposition au joueur formé à l’AS Monaco, avec un salaire bien supérieur à celui qu’il touche actuellement, estimé à 11 millions d’euros par an. Si d’aventure Kylian Mbappé refusait de prolonger d’ici cet été, le PSG envisagerait "sérieusement" une vente, selon L’Équipe. De son côté, AS indique que la proposition avoisinerait les 24 millions d’euros par an, une somme que le Real Madrid serait incapable d’aligner, la crise financière liée à la pandémie de Covid-19 ayant sérieusement entamé ses finances. Reste à savoir si l’attaquant des Bleus sera disposé à faire des sacrifices pour rejoindre la capitale espagnole, ou s’il privilégiera la stabilité financière et son duo prolifique à Paris.

Allan DELAMOTTE Twitter