Ligue 1 : joueurs et staff du Stade de Reims acceptent une "baisse significative" de leur salaire

Un geste face à la crise. Dans une lettre ouverte publiée ce lundi, l'ensemble des joueurs et membres du staff du Stade de Reims ont annoncé une réduction de leur salaire pour les prochains mois. Cette initiative pourrait permettre au club champenois de garder la tête hors de l'eau "à l'heure où le football français traverse une crise économique sans précédent".

"Parce qu'il nous faut tous agir, parce que le football est l'exemple même de l'expression collective, nous avons échangé avec la direction du club et avons tous - absolument tous les joueurs, comme les membres du staff - consenti spontanément à une baisse significative de nos salaires". L'ensemble du groupe professionnel a approuvé ce lundi une baisse généralisée des salaires. Cette concession durera de "janvier à juin 2021" pour permettre au club et à ses salariés de faire face à la crise liée au coronavirus et au conflit sur les droits télé. Les rémunérations "sont à Reims, pour la plupart, inférieures à ce qui est pratiqué en Ligue 1. Si elles ne font pas de nous des 'millionnaires qui courent après un ballon' contrairement aux clichés, elles nous permettent d'être des privilégiés", estiment les signataires du courrier qui souhaitent "agir en hommes responsables, respectueux et solidaires d'un club familial".