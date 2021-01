Ligue 1 : le match OM-Rennes reporté après les violences à Marseille

En fin de journée, le club a réagit via un communiqué dans lequel il annonce son intention de déposer des plaintes. "Malgré l’intervention des forces de l’ordre, un déchaînement de violence injustifiable a mis en danger la vie des personnes présentes sur place (joueurs, staff, forces de l’ordre, agents de sécurité, salariés). '...) Les dégradations à l’intérieur des bâtiments s’élèvent à plusieurs centaines de milliers d’euros", a précisé le club. Et ce dernier de dénoncer une "inacceptable attaque" et "un déchaînement de violence injustifiable". "Nous sommes des joueurs de football et une crise sportive ne peut en aucun cas justifier un tel déferlement de violence. L’heure est à l’apaisement", a pour sa part déclaré Steve Mandanda, le capitaine de l'équipe.