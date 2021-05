"On l'appelait Bioman" : Christophe Revault, l'emblématique gardien du Havre, meurt à 49 ans

Il a été retrouvé inanimé à son domicile. Christophe Revault, ancien gardien emblématique du Havre (1992-1997 puis 2007-2010), passé par le PSG, Rennes et Toulouse, est décédé brutalement à l'âge de 49 ans, a annoncé jeudi 6 mai le club normand. "C'est un immense Monsieur du HAC qui nous quitte et laisse le club orphelin de l'un de ses plus brillants HACMan. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses deux enfants", a déclaré l'actuel 14e de Ligue 2. "Nous perdons l'un des nôtres, une personnalité très attachante et un amoureux inconditionnel du HAC comme du Havre", a ajouté le président Vincent Volpe.

Les hommages ont rapidement afflué dans le monde du football, à commencer par celui du PSG, où son expérience avait tourné court après une saison (1997-1998). Le club de la capitale a évoqué sa "profonde tristesse" sur les réseaux sociaux. Il a été rejoint par le Stade Rennais (1998-2000 puis 2006-2007) et le Toulouse Football Club (2000-2006).