PSG : premier match pour Messi ce soir, le dernier de Mbappé ?

Un trio de rêve, au moins pour un match. Les fans de foot ne manqueront pas une miette de l'ultime rencontre de la 4e journée de Ligue 1 de ce dimanche 29 août, à 20h45. Le club de la capitale devrait en effet aligner son trio de rêve pour les grands débuts de l'Argentin de 34 ans, le retour de Neymar et peut-être la dernière de Kylian Mbappé, ardemment convoité par le Real Madrid. Un trio unique et un match de rêve pour Reims, l'adversaire du jour, qui sera diffusé dans près de 200 pays.

"Nous n'avons pas encore donné le groupe", mais les membres du trio magique "seront sûrement parmi les convoqués, on verra s'ils peuvent jouer d'entrée de match", a expliqué en conférence de presse Mauricio Pochettino, le technicien du Paris Saint-Germain.

Comme ses coéquipiers argentin et français de l'attaque, Neymar lui aussi devrait retrouver le maillot bleu. Il a repris plus tard, pour avoir disputé - et perdu - la finale de la Copa America contre Messi et l'Argentine (1-0 contre le Brésil), le 10 juillet.