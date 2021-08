Ligue des Champions : ce qu'il faut savoir sur le tirage au sort qui se tiendra jeudi

L'événement se déroulera à Istanbul, en Turquie, et sera diffusé en direct sur UEFA.com , le site Internet de l'instance du football européen. Deux invités de marques, les joueurs Branislav Ivanovic et Michael Essien, procèderont au tirage au sort.

Chaque chapeau correspond à un niveau de football. Ainsi, le premier intègre le vainqueur de la Ligue des champions 2020/2021 (Chelsea), celui de la Ligue Europa (Villarreal), ainsi que les vainqueurs des six meilleurs championnats d'Europe (l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France et le Portugal).

Les chapeaux 2, 3 et 4 intègrent les clubs en fonction de leur coefficient à l'indice UEFA en 2021. Mais certaines équipes rejoignent la compétition via des barrages. Alors que Benfica, Malmö et les Young Boys ont déjà validé leur ticket par ce biais, trois places sont toujours à pourvoir ce mercredi soir, au cours des matchs Monaco-Shakhtar Donetsk, Salzburg-Brøndby et Sheriff Tiraspol-Dinamo Zagreb.

À noter également que deux équipes d'un même championnat ne peuvent se trouver dans la même poule à issue du tirage au sort.