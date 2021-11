Leipzig-PSG : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Sans Messi... mais avec Neymar, Mbappé et Di Maria. En tête du Groupe A, avec 7 points, une unité de plus que Manchester City (6 points) et trois de plus que Bruges (4 points), le PSG peut faire un grand pas vers les huitièmes de finale. Tombeur du RB Leipzig (3-2) au Parc des Princes, grâce à un doublé de Leo Messi et une réalisation de Kylian Mbappé, le club de la capitale se rend en Allemagne, mercredi 3 novembre (à 21h, en live commenté sur LCI.fr). En cas de succès, là même où ils étaient tombés il y a un an tout pile (2-1), les hommes de Mauricio Pochettino conserveraient leur destin entre leurs pieds.