Barça-PSG : pour Mauricio Pochettino, ça ressemble à un acte fondateur

Un premier grand test passé haut à la main. De retour à Paris en tant qu'entraîneur, vingt ans après son premier passage dans la capitale comme joueur, Mauricio Pochettino, vainqueur "avec style" du Barça (4-1) au Camp Nou, mardi 16 février, lors du huitième de finale aller de Ligue des champions, ne pouvait rêver meilleur scénario pour redémarrer son histoire avec le PSG. Appelé début janvier à reprendre les rênes des champions de France, après le licenciement de Thomas Tuchel, écarté à six mois de la fin de son contrat, l'Argentin n'a pourtant eu que très peu de temps pour poser sa "patte" sur le jeu parisien.

Recruté pour sa gestion de l'humain, qui a fait ses preuves du côté de Tottenham, et le fait qu'il est déjà chez lui à Paris, où il a évolué entre 2001 et 2003, "Poche" a reçu une feuille de route claire de sa direction : redessiner une identité et affirmer un style. Un chantier colossal, que lui a confié le directeur sportif Leonardo, dont il a pu à peine poser les fondations en un mois et demi de présence. "Vous savez, après 40 jours, dix matchs, trouver le temps pour travailler et donner de la flexibilité à l'équipe, ce n'est pas simple", a-t-il reconnu, le week-end dernier, après la courte victoire contre Nice (2-1). "On pense à la récupération des joueurs avant tout. (...) Mais c'est notre défi. On avait trouvé ça à Tottenham avec le temps. Je suis sûr que ce sera le cas à Paris."