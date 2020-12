EN DIRECT - Manchester United-PSG (1-1) : les Red Devils reviennent au score Oli SCARFF / AFP

LIVE - Battre Manchester United à Old Trafford, voilà l'objectif du PSG ce mercredi pour rester maître de son avenir européen. Les Parisiens, sous pression, retrouveront pour l'occasion Edinson Cavani, parti libre à MU l'été dernier.

Live Manchester United DANILO (csc) 32' En cours 1 - 1 Old Trafford PSG NEYMAR 6' But 32'

⚽ BUUUUUUUUUUUT CSC DE DANILO !!! Manchester United égalise. 1-1. 21:32 30'

Pogba et Lindgard viennent de partir à l'échauffement. 21:31 28'

Les Parisiens reculent au fil des minutes. Verratti essaie de sonner la révolte en montant sur le porteur adverse. L'Italien est malheureusement trop seul à faire des efforts. 21:30 27'

Au duel avec Kimpembe, Cavani commet une faute sur son ancien coéquipier. L'Uruguayen est étrangement transparent depuis le début de la rencontre. 21:29 26'

Sur un corner frappé depuis la droite, Bruno Fernandes dépose le ballon au cœur de la surface. McTominay devance Verratti et cadre sa tête. Keylor Navas s'en empare sans trembler. 21:26 24'

📷 Le geste de Fred aurait dû être sanctionné d'un carton rouge. 21:25 23'

📙 CARTON JAUNE ! Après avoir fait appel au VAR, l'arbitre M. Daniele Orsato ne donne qu'un avertissement à Fred. Le Red Devil s'en sort miraculeusement. La décision du corps arbitral est incompréhensible. 21:24 22'

Ça se chauffe entre Paredes et Fred. Les deux joueurs sont tête contre tête. Le Brésilien fait le geste vers l'Argentin. Paredes s'écroule. 21:23 19'

Les Parisiens sont légèrement sur le reculoir. Logique après cette grosse entame. 21:23 17'

Sur la contre attaque, Neymar, Mbappé et Moise Kean font tourner la tête à la défense de Manchester United. Dos au but dans la surface, "Ney" enchaîne contrôle et un tir du droit. De Gea bloque. 21:20 16'

Ça combine à droite entre Bruno Fernandes et Rashford. L'attaquant de MU repique vers l'axe et décoche une frappe écrasée du pied gauche. Keylor Navas, vigilant, se couche sur le ballon. 21:18 14'

Montée dans son couloir droit, Florenzi recherche Neymar devant le but de De Gea. Le numéro 10 du PSG se jette pour reprendre le centre fuyant. Il est trop court. 21:17 13'

📊 70% de possession de balle pour le PSG dans ce premier quart d'heure. 21:16 11'

À l'affût sur une mauvaise relance de MU, Florenzi tente une frappe lourde du droit en première intention. De Gea réalise une belle horizontale et boxe des poings. 21:14 11'

📷 L'ouverture du score signée Neymar sur une frappe contrée de Mbappé. 21:12 9'

Quel contraste entre le PSG de Leipzig et le PSG de ce début de rencontre. Les Parisiens confisquent le ballon et étouffent leurs adversaires. Les joueurs de Thomas Tuchel sont en train de prendre leur destin en mains. 21:09 7'

📊 C'est le 75e but de Neymar sous les couleurs du PSG depuis 2017. But 6'

⚽ BUUUUUUUUUUUT DE NEYMAR !!! Parti côté gauche, Mbappé sollicite le une-deux avec Neymar à l'entrée la surface. Le Français déclenche une frappe du droit, contrée par la défense mancunienne. Neymar suit l'action. À la retombée du ballon, le Brésilien arme une reprise du droit puissante. De Gea ne ferme pas bien son angle. 1-0 pour le PSG. 21:06 5'

Sur un corner botté par Neymar vers le premier poteau, les Parisiens réclament un penalty pour une main anglaise. L'arbitre M. Daniele Orsato ne siffle pas. MU se dégage difficilement. 21:05 4'

Pris par le contre de MU, Kimpembe profite d'une touche de balle superflue de Martial pour intervenir. Le défenseur parisien récupère le ballon dans les pieds de Bruno Fernandes. Bless. 3'

🚑 Petite alerte pour Neymar. Le Brésilien, touché au genou, boitille près de la touche. 21:01 En direct 1'

⏰ C'EST PARTI À OLD TRAFFORD !!! Verratti reste au sol après une semelle de Fred. Le Mancunien est averti verbalement. Il aurait pu recevoir un carton jaune. 20:57 AVANT-MATCH

Les deux équipes entrent sur la pelouse d'Old Trafford. 20:54 AVANT-MATCH

À l'issue d'un match complètement fou, le RB Leipzig s'est imposé au forceps sur la pelouse de l'Istanbul Basaksehir (4-3) en Turquie. Au pied du mur, le PSG est dans l'obligation de l'emporter, sous peine de voir le couperet de l'élimination se rapprocher. 20:46 AVANT-MATCH

📊 Manchester United n'a perdu qu'une seule de ses 15 réceptions d'un club français en compétition européenne (10 victoires, 4 nuls). C'était contre le PSG en février 2019 (0-2). 20:12 AVANT-MATCH

"Ce n'est pas contre Angel (Di Maria), mais pour Moise (Kean) ce soir. Moise est plus dans la profondeur, il va y avoir moins d'espace ce soir pour Angel", a justifié sur RMC Sport l'entraîneur parisien Thomas Tuchel, interrogé sur sa composition d'équipe. 20:02 AVANT-MATCH

📊 Kylian Mbappé va disputer son 30e match de Ligue des champions avec le PSG, à égalité avec l'ex-gardien Salvatore Sirigu. Le classement est toujours dominé par Marco Verratti (61 matchs avant ce soir), qui vient de supplanter l'ancien capitaine Thiago Silva (60). 19:58 COMPOSITION

Pour le déplacement à Old Trafford, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel a concocté un 4-3-3, sans Angel Di Maria. L'Argentin, dont on connaît les relations tendues avec le coach, sera sur le banc au coup d'envoi. Moise Kean lui a été préféré. Au milieu, Danilo évoluera en sentinelle, entouré de Paredes et Verratti. Derrière, Abdou Diallo sera positionné à gauche. 19:55 Urgent COMPOSITION

Le onze de départ du Paris Saint-Germain : Keylor Navas - Florenzi, Marquinhos (capitaine), Kimpembe, Diallo - Verratti, Danilo, Paredes - Neymar, Moise Kean, Mbappé. 19:53 COMPOSITION

Pour la réception du PSG, l'entraîneur mancunien Ole Gunnar Solskjaer a opté pour un schéma en 4-2-3-1 tourné vers l'offensive. Edinson Cavani, absent à l'aller au Parc des Princes (1-2), est titulaire pour les retrouvailles avec son ancien club. Martial, malade mardi, tient bien sa place dans le onze de départ. Paul Pogba débutera sur le banc. 19:48 Urgent COMPOSITION

Le onze de départ de Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire (capitaine), Telles - McTominay, Fred - Martial, Bruno Fernandes, Rashford - Cavani. 19:29 AVANT-MATCH

Muet depuis près d'un an en Ligue des champions, Kylian Mbappé est attendu au tournant face aux Red Devils. Un terrain de jeu qui était pourtant le sien dès ses débuts à Monaco. Il aura de nouveau l'occasion de porter son total à 100 buts avec Paris. Manchester-PSG : Kylian Mbappé, condamné à briller 19:26 AVANT-MATCH

Cible de critiques à son arrivée à Manchester United, dans les derniers instants du mercato estival, Edinson Cavani ne s'est pas laissé abattre pour autant. "El Matador", fidèle à lui-même, s'est battu avec ses valeurs et ses qualités pour se faire une place dans le cœur des Red Devils. Juste à temps pour les retrouvailles avec son ex, le PSG. Manchester United-PSG : Cavani, l'amour vient avec le temps 19:25 AVANT-MATCH

📊 Fait incroyable, le PSG peut qualifier pour les huitièmes de finale dès ce soir. Oui, oui, vous avez bien lu. Pour cela, deux conditions sont à remplir : l'emporter par deux buts d'écarts à Old Trafford et que Leipzig, qui joue depuis 18h55, soit tenu en échec à Istanbul. 19:07 AVANT-MATCH

Le PSG a rendez-vous avec son destin. Battus deux fois lors de la phase aller de la C1, Paris est toujours en vie après son succès laborieux face à Leipzig (1-0) la semaine passée. Mais Paris est encore loin d'être tiré d'affaire. Dos au mur dans leur poule, les hommes de Thomas Tuchel n'ont plus de marge d'erreur. Une défaite les condamnerait presque. 19:02 BIENVENUE

Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur LCI pour suivre en live commenté la rencontre Manchester United-PSG, comptant pour la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Le coup d'envoi sera donné à 21h à Old Trafford.

Le PSG a rendez-vous avec son destin. Battus deux fois lors de la phase aller de la C1, le club de la capitale est toujours en vie après son succès laborieux face à Leipzig (1-0) la semaine passée. Mais Paris est encore loin d'être tiré d'affaire. Dos au mur dans leur poule, les hommes de Thomas Tuchel n'ont plus de marge d'erreur. Un revers contre Manchester United à Old Trafford, ce mercredi 2 décembre (à 21h, en live commenté sur LCI), cumulé à une victoire de Leipzig en Turquie, placerait les finalistes de la dernière édition au bord du gouffre. Le club allemand n'aura besoin ensuite que d'un seul point, face aux coéquipiers de Paul Pogba qui seraient déjà qualifiés, pour pousser Paris hors de la phase finale. Une première dans l'ère-QSI. Pour ne pas vivre ce scénario inimaginable, les Parisiens doivent gagner. Gagner à tout prix. "C'est un des plus grands challenges au monde d'arriver à Old Trafford, en Angleterre, pour gagner. Pas pour faire un bon résultat mais pour gagner", a martelé l'entraîneur du PSG, qui en garde en mémoire la victoire 2-0 dans le "Théâtre des rêves" en février 2019. "Mais ce n'est pas impossible et c'est ce pour quoi on va se préparer. On va se préparer tactiquement, bien sûr aussi mentalement, et on va essayer d'influencer l'équipe dans tout ce qui est possible pour être libres et en même temps disciplinés, pour être prêts."

"C'est une finale. Tout le monde a hâte de jouer ce match", a avoué Marco Verratti. "Il faudra le montrer sur le terrain en faisant les efforts individuels et collectifs. Il faut gagner demain (mercredi) et on devra jouer à 150%". En somme, tout ce que le PSG n'a pas su faire ces dernières semaines, avec pêle-mêle une déroute à Monaco (3-2), une victoire plus qu'heureuse contre Leipzig (1-0) et un nouveau stop face à Bordeaux (2-2). Conquérants et déterminés, les Parisiens devront l'être, à l'instar de Kylian Mbappé muet sur ses huit derniers matchs de C1, et de Neymar, certes buteur mais pas encore à 100% de ses capacités.

D'autant qu'en face, Manchester jouera sa qualification pour les huitièmes. "Plus vite on se qualifie, mieux c'est", a expliqué le manager mancunien Ole Gunnar Solskjaer. Pour mener à bien cette mission, "OGS" va pouvoir compter sur le renfort d'Edinson Cavani, en forme, à en juger son doublé et sa passe décisive contre Southampton (3-2) le week-end dernier. Un joueur, le meilleur buteur de son histoire (200 buts en 301 matchs) que le PSG ne connaît que trop bien. Gare au coup de l'ex.

