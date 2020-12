EN DIRECT - Manchester United-PSG : Di Maria remplaçant surprise, Cavani titulaire pour les Red Devils LLUIS GENE / POOL / AFP

LIVE - Battre Manchester United à Old Trafford, voilà l'objectif du PSG ce mercredi pour rester maître de son avenir européen. Les Parisiens, sous pression, retrouveront pour l'occasion Edinson Cavani, parti libre à MU l'été dernier.

Le PSG a rendez-vous avec son destin. Battus deux fois lors de la phase aller de la C1, le club de la capitale est toujours en vie après son succès laborieux face à Leipzig (1-0) la semaine passée. Mais Paris est encore loin d'être tiré d'affaire. Dos au mur dans leur poule, les hommes de Thomas Tuchel n'ont plus de marge d'erreur. Un revers contre Manchester United à Old Trafford, ce mercredi 2 décembre (à 21h, en live commenté sur LCI), cumulé à une victoire de Leipzig en Turquie, placerait les finalistes de la dernière édition au bord du gouffre. Le club allemand n'aura besoin ensuite que d'un seul point, face aux coéquipiers de Paul Pogba qui seraient déjà qualifiés, pour pousser Paris hors de la phase finale. Une première dans l'ère-QSI. Pour ne pas vivre ce scénario inimaginable, les Parisiens doivent gagner. Gagner à tout prix. "C'est un des plus grands challenges au monde d'arriver à Old Trafford, en Angleterre, pour gagner. Pas pour faire un bon résultat mais pour gagner", a martelé l'entraîneur du PSG, qui en garde en mémoire la victoire 2-0 dans le "Théâtre des rêves" en février 2019. "Mais ce n'est pas impossible et c'est ce pour quoi on va se préparer. On va se préparer tactiquement, bien sûr aussi mentalement, et on va essayer d'influencer l'équipe dans tout ce qui est possible pour être libres et en même temps disciplinés, pour être prêts."

"C'est une finale. Tout le monde a hâte de jouer ce match", a avoué Marco Verratti. "Il faudra le montrer sur le terrain en faisant les efforts individuels et collectifs. Il faut gagner demain (mercredi) et on devra jouer à 150%". En somme, tout ce que le PSG n'a pas su faire ces dernières semaines, avec pêle-mêle une déroute à Monaco (3-2), une victoire plus qu'heureuse contre Leipzig (1-0) et un nouveau stop face à Bordeaux (2-2). Conquérants et déterminés, les Parisiens devront l'être, à l'instar de Kylian Mbappé muet sur ses huit derniers matchs de C1, et de Neymar, certes buteur mais pas encore à 100% de ses capacités.

D'autant qu'en face, Manchester jouera sa qualification pour les huitièmes. "Plus vite on se qualifie, mieux c'est", a expliqué le manager mancunien Ole Gunnar Solskjaer. Pour mener à bien cette mission, "OGS" va pouvoir compter sur le renfort d'Edinson Cavani, en forme, à en juger son doublé et sa passe décisive contre Southampton (3-2) le week-end dernier. Un joueur, le meilleur buteur de son histoire (200 buts en 301 matchs) que le PSG ne connaît que trop bien. Gare au coup de l'ex.

