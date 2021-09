REVIVEZ - PSG-Manchester City (2-0) : la soirée magique de Paris, premier but de Messi

Le Parc des Princes se souviendra longtemps de cette soirée de septembre. De la solidarité, de l'envie et du spectacle : le PSG a réussi le premier gros test de sa saison en dominant Manchester City (2-0), mardi 28 septembre, au terme d'une soirée magnifiée par le premier but de Lionel Messi avec le maillot parisien. Après avoir démarré sa campagne européenne par un nul décevant à Bruges (1-1), le club de la capitale avait la double exigence du résultat et de la séduction, à l'heure de recevoir les Cityzens de Pep Guardiola, qui avaient régalé contre le RB Leipzig lors de la première journée de la phase de poules.

Rapidement devant grâce à un but rageur d'Idrissa Gueye (1-0, 8e), son quatrième cette saison, le PSG s'est montré irréprochable, faisant preuve d'une grande discipline, reproche qui lui a souvent été fait par le passé. Par la suite, Paris a certes souffert, à l'image par exemple de la barre touchée, coup sur coup, par Raheem Sterling et Bernardo Silva (26e), mais Paris n'a pas craqué, porté par un Verratti retrouvé, un Marquinhos intraitable de la tête et un Gueye omnipotent (7 duels remportés, 7 ballons grattés, 1 interception).

Alors que Manchester City accentuait la pression sur le but de Gianluigi Donnarumma, plus jeune gardien à jouer avec le PSG en Ligue des champions (22 ans et 7 mois), Lionel Messi a choisi son moment pour sortir de l'ombre et illuminer la nuit parisienne. Profitant d'un faux appel d'Hakimi, il a percuté dans l'axe, sollicité le une-deux avec Kylian Mbappé avant de nettoyer la lucarne d'Ederson d'une superbe frappe placée du gauche (2-0, 74e). Son 121e but en C1 en 151 match dans la compétition. Les 120 premiers avaient été marqués sous les couleurs du Barça, voilà son tout premier avec le PSG.