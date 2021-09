EN DIRECT - PSG-Manchester City : Messi, Verratti et Donnarumma titulaires

AVANT-MATCH





De passage au micro de RMC Sport, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a donné des nouvelles de Lionel Messi, titulaire contre Manchester City. "Il a bien récupéré et il est prêt pour faire un grand match. (Va-t-il jouer 90 minutes ?) On ne parle pas de ça en amont, on prépare juste la rencontre en espérant que tout se passe bien, et on verra pendant la partie."