PSG-Bayern Munich : objectif dernier carré pour Paris

Le PSG est à la mi-temps de son quart de finale. Six jours après sa victoire historique à Munich (3-2), le club de la capitale est en bonne position avant le retour au Parc des Princes, mardi 13 avril (à 21h, en live commenté sur LCI). Les Parisiens, forts de leur avantage acquis sous la neige et dans les gelées bavaroises, ont une occasion unique de sortir le Bayern, champion d'Europe en titre, et de rallier le dernier carré de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive.

"Face au Barça, même avec Verratti et Paredes, on avait eu du mal à garder le ballon. Ce n'est pas une question de noms, mais d'attitude collective et de façon différente d'approcher le match que face à Barcelone", a assuré le coach parisien, à la veille du match. "On a besoin d'attitude et d'aptitude à garder le ballon. Le Barça c'est passé, le Bayern c'est différent. Le Bayern nous mettra en difficulté. C'est dans ces moments que nous devons être forts, solidaires et solides." Un message qui a infusé au sein de l'effectif. "On a fait le job à l'aller, on espère que cela passera au retour. Il faudra jouer tous ensemble et être solide", a confié Presnel Kimpembe, qui héritera du brassard, en l'absence de Marquinhos, forfait après sa blessure à l'Allianz Arena.