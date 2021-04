Bayern-PSG : Choupo-Moting, un ami qui ne vous veut pas que du bien

Laisser une trace de son passage dans un club : beaucoup en rêvent, peu le font. Comme un certain Amara Diané, dont le doublé improbable avait sauvé le PSG de la relégation un soir de mai 2008, Eric Maxim Choupo-Moting est de cette trempe. Buteur décisif face à l'Atalanta Bergame (2-1), en quarts de finale de Ligue des champions en août dernier, l'attaquant camerounais, souvent raillé et moqué en France, a marqué de son empreinte l'histoire récente du club de la capitale. Alors que le PSG version QSI se heurtait au plafond de verre des huitièmes puis des quarts, l'empêchant de "rêver plus grand", "Choupo" l'a brisé, l'été dernier, en ouvrant la porte des demies de C1 aux Parisiens pour la première fois depuis 1995.

Depuis son but libérateur, sept mois et demi se sont écoulés. Entre-temps, le PSG a vu ses rêves de Coupe d'Europe s'envoler après sa défaite en finale face au Bayern (0-1) et, surtout, le "héros" de Lisbonne est passé sous les couleurs des champions d'Europe. Arrivé en fin de contrat, l'ancien joueur de Stoke City n'a pas donné suite à l'offre parisienne. "À la fin de mon contrat, Paris voulait me garder, mais j'ai refusé", avait-il expliqué, début octobre. Libre de trouver un point de chute, c'est finalement Munich qu'il a rejoint et avec qui il s'est engagé un an dans un rôle de doublure à la machine à buts Robert Lewandowski.