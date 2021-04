Bayern-PSG : l'absence de Lewandowski est-elle un si bon signe pour Paris ?

"Son absence est préjudiciable. Quand il n'est pas là, son équipe est en position déficitaire", assure à LCI Ludovic Obraniak, qui a alimenté en ballons le troisième meilleur artificier de la compétition (73 buts) en sélection polonaise. Au-delà de ses statistiques ébouriffantes, qui le classent juste derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Lewandowski laisse l'impression qu'il y a deux Bayern : l'un avec et l'autre sans lui. Outre son côté finisseur à sang-froid, "RL9" se relève un rouage essentiel du collectif bavarois. Le jeu direct vers le Polonais est d'ailleurs le circuit préférentiel des hommes de Hans-Dieter Flick.

"On ne va pas faire la fine bouche." Oui, Kylian Mbappé a raison : l'absence de Robert Lewandowski est une "bonne nouvelle" pour le PSG. Touché au genou droit avec la Pologne, le 28 mars dernier, la machine à buts bavaroise va rater a minima le quart de finale aller de Ligue des champions, mercredi 7 avril (à 21h, en live commenté sur LCI), à Munich. Pour le Bayern, le forfait de "Lewy" est à n'en pas douter une énorme perte. Auteur de 42 réalisations, dont 35 en 25 matchs de Bundesliga, à cinq longueurs du record de Gerd Müller (40 en 1971-1972), il pèse pour plus d'un tiers des buts du club allemand cette saison.

"Il est le bras armé de l'animation offensive. Lorsqu'il est là, il attire les deux centraux adverses et libère de l'espace pour les deux ailiers, que sont Kingsley Coman et Leroy Sané. Son travail en pivot leur permet de s'épanouir", souligne le champion de France 2011 avec le LOSC, désormais consultant pour la chaîne L'Équipe. Un apport dos au but qu'il a mis, avec la sagesse des années, au service de ses coéquipiers. "Il a su transformer son jeu. À l'époque, quand je jouais avec lui, il était un peu avare. Il ne pensait qu'à la cage, il ne pensait qu'à ses stats, qu'à marquer", se souvient son ancien partenaire chez "les Aigles blancs" (le surnom de l'équipe de Pologne). "Il s'est rendu compte que, pour recevoir, il faut aussi savoir donner, de temps en temps. Sa relation avec les autres joueurs au Bayern s'est justement construite sur ce principe."

Il est tellement prépondérant dans le jeu, que les champions d'Allemagne ne lui ont pas d'alternative comparable. Au Bayern, tous les postes sont doublés, voire triplés avec des joueurs de niveau égal ou presque. À l'exception du sien, où son profil reste unique. "Le poste de numéro 9 est assez spécifique, c'est comme pour le gardien de but. Il faut de la confiance et une hiérarchie bien établie. Quand on a un Lewandowski, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui d'acheter un joueur qui serait son équivalent, outre le fait que c'est très dur à trouver", tempère l'ancien footballeur. "Je ne sais pas si l'émulation serait si bonne que ça."