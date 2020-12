Manchester United-PSG : Cavani, l'amour vient avec le temps

"C'est le temps qui mûrit l'amour. L'amour grandit et se solidifie dans la patience." À Manchester, Edinson Cavani a fait siens les mots de l'écrivaine Simone Piuze. L'Uruguayen a conquis les esprits et les cœurs. Pourtant, c'était loin d'être gagné. Arrivé libre outre-Manche, après sept saisons passées au PSG, "El Matador" n'a pas reçu le meilleur accueil qu'il soit. Désigné comme le "pire transfert" de l'été en Premier League, il a suscité défiance et scepticisme, pour ne pas dire plus. "Il y a cinq ou six ans, cela aurait été une superbe signature et il aurait probablement pu nous emmener au niveau supérieur. Mais maintenant, je ne pense pas qu’il puisse nous y emmener", avait estimé Paul Scholes, légende des Red Devils, le jugeant "trop vieux".

Il avait fallu attendre quatre jours de plus pour le voir faire ses grands débuts. Le natif de Salto, sur le banc au coup d'envoi, était entré en jeu à la 58e minute de jeu contre Chelsea (0-0). Transformé en remplaçant de luxe, il a depuis participé à 8 rencontres (5 en Premier League, 3 en Ligue des champions). Le temps pour lui d'ouvrir son compteur but le 7 novembre, face à Everton (1-3) , puis de fêter sa première titularisation le 24 novembre, contre l'Istanbul Basaksehir (4-1) à Old Trafford, match qu'il a disputé en intégralité. Une montée en puissance confirmée ce week-end face à Southampton. Entré à la mi-temps, alors qu'United était mené 2-0, Cavani a inscrit un doublé et offert une passe décisive pour renverser les "Saints" (2-3).

Loin de faire l'unanimité à son arrivée, notamment parmi les observateurs assidus des Red Devils, le numéro 7 est tout doucement en train de faire consensus. En interne, il force le respect et l'admiration. "Il est tranchant, intelligent et a le sens du timing (...) Il a tout d'un joueur de classe mondiale et d'un grand monsieur également", avait salué "OGS", émerveillé après l'entrée décisive de l'ex-Parisien contre Southampton. "C'est un professionnel exemplaire. Je ne le connais pas encore très bien personnellement à cause de la langue, on doit encore se parler par l'intermédiaire d'un interprète", a-t-il ajouté, précisant que Cavani "a déjà appris deux mots en anglais : demain et repos". "Il veut un jour de repos après une victoire", s'est amusé l'ancien "super-sub". Au-delà de la boutade, il voit en "Edi" un exemple pour son groupe. "Il est tellement professionnel, tellement méticuleux, tout ce qu'il fait est dans l'idée d'être le meilleur joueur possible. C'est aussi un très bon coéquipier, très altruiste."

Ce qui l'a aidé à se faire une place dans le vestiaire. "C'est vraiment un grand joueur. Il l'a démontré tout au long de sa carrière et j'espère qu'il réussira à nous aider aussi", avait indiqué son coéquipier Anthony Martial en octobre. Un mois plus tard, il est totalement intégré et apporte son expérience et ses qualités. "Comme Ander (Herrera) me l'avait prédit, j'ai pu constater son professionnalisme. Edinson a quand même accompli beaucoup de grandes choses dans sa carrière, mais il reste très simple. C'est génial de l'avoir, il nous amène son expérience et son sens du but", a souligné le milieu Juan Mata, interrogé dans L'Équipe.

"Ses déplacements dans la surface sont excellents", a expliqué le défenseur Harry Maguire. "C'est le meilleur joueur que j'aie pu affronter à l'entraînement. Il est tout le temps en train de bouger. On sait tous ce qu'il peut apporter au club. C'est important qu'il se lance maintenant, parce que c'est vraiment un joueur de très haut niveau." Un apport encensé par Donny van de Beek, qui évolue en dessous de Cavani : "C'est vraiment important de l'avoir, surtout pour moi, car cela vous donne plus d'espace dans la surface. Les défenseurs surveillent davantage ces attaquants, et donc cela donne plus d'espace à nos milieux."