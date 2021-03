"Vous nous saoulez" : la "remontada", pour le PSG c'est basta

Ne leur parlez plus de la remontada. Large vainqueur du Barça (4-1) au Camp Nou, le 16 février dernier, en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le PSG s'est ouvert une voie royale vers les quarts. Ce mercredi 10 mars (à 21h, en live commenté sur LCI), il ne lui restera plus qu'à finir le travail au Parc.

Malgré ses trois buts d'avance à l'aller, une question revient sans cesse : Paris est-il à l'abri d'une nouvelle remontada ? Rien que le fait de la poser exaspère le vestiaire parisien. "Vous nous saoulez avec la remontada !", s'est emporté Abdou Diallo, le week-end dernier, après la victoire à Brest (3-0) en Coupe de France. "C'était avant, il y a des nouveaux joueurs, c'est totalement autre chose. Il n'y a pas de stress par rapport à ça. On joue le match à fond, on respecte l'adversaire et on se respecte nous-mêmes et puis on va faire le maximum."

Comprenez que Paris ne veut plus entendre en parler et préfère se concentrer sur le tâche qui lui reste à accomplir pour définitivement balayer ce douloureux souvenir qu'on ne cesse de lui rappeler.