PSG-Bayern : après sa victoire 3-2 à Munich, Paris a pris plus qu'une option sur les demies

Le résultat acquis à l'Allianz Arena donne un avantage non négligeable au PSG, dans l'optique d'une qualification pour le dernier carré, où il sera opposé au vainqueur de Borussia Dortmund-Manchester City (1-2 à l'aller), l'autre quart de sa partie de tableau. "Il reste 90 minutes, on respecte beaucoup le Bayern, ça sera très dur de se qualifier", a tout de suite tempéré Mauricio Pochettino au micro de RMC Sport. "On a un petit avantage, on espère notre performance au retour sera meilleure que contre Barcelone (où le PSG s'était fait peur, accrochant un nul miraculeux 1-1 au Parc, ndlr) et qu'on obtiendra un autre bon résultat."

En face, pour renverser la situation, mardi 13 avril à Paris, le Bayern Munich devra marquer au moins deux fois ou l'emporter avec un but d'écart en marquant plus de trois buts (victoire 4-3, par exemple). "J'ai dit à l'équipe qu'il y a encore un match à jouer et on va tout donner pour retourner ce résultat en notre faveur", a assuré l'entraîneur bavarois Hansi Flick, qui ne perd pas espoir avant le match retour. Invaincus depuis 17 matchs à l'extérieur (14 victoires, 3 nuls) en Ligue des champions, les champions d'Allemagne savent ce qu'ils leur restent à faire sur une pelouse, où ils n'ont pas de bons souvenirs. Le 27 septembre 2017, c'est au Parc qu'ils s'étaient inclinés pour la dernière fois loin de leurs bases... face au PSG d'Unai Emery (3-0).