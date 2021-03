PSG : Keylor Navas, le Parisien qui a mis Messi et le Barça à genoux

Un poing levé qui fend le ciel parisien. Il est 21h48, mercredi 10 mars au Parc des Princes, on joue le temps additionnel de la première période entre le PSG et le Barça. Le score est d'un but partout. Sur sa ligne, Keylor Navas exulte, le gant pointé vers son banc. Marquinhos et Florenzi explosent de joie et lui tombent dans les bras. Le Costaricien vient d'écœurer Lionel Messi, en repoussant, d'un genou et sur la barre transversale, son penalty, consécutif à un pied haut dangereux de Kurzawa sur Griezmann (45e+1). Il ne le sait pas encore, mais il vient, du même coup, d'éteindre les velléités de remontada des Blaugrana.

Une parade salvatrice, d'un style peu académique, face à un grand spécialiste de l'exercice. Le sextuple Ballon d'Or n'avait plus raté sa cible depuis le 24 février 2015 contre Manchester City (1-2). Une éternité dans le football moderne... à laquelle Keylor Navas a mis fin en lui faisant mordre la poussière. Le point culminant d'une soirée, où le gardien formé au Deportivo Saprissa a mis en échec et découragé le Barça, à coups de parades improbables et d'arrêts spectaculaires (11e, 19e, 23e, 42e, 69e).