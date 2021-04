PSG-Manchester City : "La faillite physique, je n'y crois pas trop"

Quarante-cinq minutes... et puis plus rien. "Si on compare les deux périodes, on se rend compte qu'on a mis beaucoup plus de temps à récupérer le ballon. On l'a perdu trop vite en deuxième. La possession était pour eux, on a souffert". À chaud, Mauricio Pochettino a tenté d'apporter, au micro de RMC Sport, un début d'explication à la défaite du PSG. À bout de souffle, le club de la capitale s'est effondré face à Manchester City (1-2), mercredi 28 avril au Parc des Princes, en demi-finale aller de la Ligue des champions. Alors qu'ils menaient au score à la pause, les Parisiens ont sombré collectivement au retour des vestiaires.

Cette baisse de régime, aussi brusque qu'inattendue, a changé la physionomie de la partie. Après une première période maîtrisée et porteuse d'espoirs, la bande à Neymar a disparu dès l'entame du second acte. Manchester City a confisqué le ballon et campé dans la moitié parisienne, avant de sanctionner cette indigence collective au tableau d'affichage. Deux fois en l'espace de sept minutes. Kevin De Bruyne a surpris Keylor Navas d'un centre-tir fuyant (1-1, 64e), puis Riyad Mahrez a transpercé le mur parisien sur coup franc (1-2, 71e), malgré une frappe, de son propre aveu, "manquée".