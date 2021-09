PSG-Manchester City : entre Mbappé et Neymar, "rien n'a changé"

Suffisant, pour certains observateurs, pour remettre en question leur complicité fraternelle. Très proches depuis leur arrivée à Paris à l'été 2017, les deux joueurs se seraient éloignés en dehors des terrains. Plusieurs raisons ont été avancées par le quotidien L'Équipe : les envies de départ de Mbappé, que "Ney" n'aurait pas compris et un vestiaire plus que jamais à influence sud-américaine, avec en point d'orgue l'arrivée de Messi cet été. Un éloignement qui se traduit aussi en chiffres dans le jeu. Jusqu'à présent, les deux "frères" ne se sont délivrés aucune passe décisive en 385 minutes partagées cette saison.

C'est une scène banale, comme il y en a chaque week-end. Ailleurs, elle serait anecdotique. Sauf que lorsque ça arrive au PSG, cela prend des proportions souvent excessives. Encore plus quand il s'agit de Kylian Mbappé. Capté par les caméras de Canal+, lors du succès contre Montpellier (2-0), samedi 25 septembre, son coup de sang a fait du bruit. Du banc de touche, le champion du monde a perdu ses nerfs, mécontent de l'individualisme de Neymar. "Il ne me fait pas la passe", a-t-il fait remarquer, frustré, à Idrissa Gueye, assis à côté de lui. Un reproche adressé au Brésilien, estimant avoir été ignoré à plusieurs reprises.

"Depuis que je suis au club, si j'ai vu une relation spéciale, c'est bien celle entre Ney et Kylian, et ça n'a absolument pas changé. (...) Entre eux, ils se font des blagues, ils rigolent", a affirmé leur coéquipier Ander Herrera. "Durant les matchs, nous voulons tous donner le maximum, marquer un but ou donner une passe décisive (...) Des fois, nous nous disputons dans le vestiaire. Mais si j'ai un problème avec (Leandro) Paredes, personne ne s'en apercevra (rires). Les choses sont parfois surdimensionnées et sorties de leur contexte. Je suis ici tous les jours, je peux dire ce qui se passe vraiment. Il faut le prendre avec du recul."