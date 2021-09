"Vous voulez jouer contre ce genre de noms" : Manchester City attend le retour de Messi avec le PSG

Ne pas avoir à croiser Lionel Messi, beaucoup de ses adversaires s'en réjouiraient. Pas les Cityzens. "Messi est un joueur phénoménal et en tant que professionnel, vous voulez jouer contre ce genre de noms", a affirmé le défenseur portugais Rúben Dias, qui souhaite se mesurer aux meilleurs, en l'occurrence il ne se fait rien de mieux que le sextuple Ballon d'Or qu'est l'Argentin. "Mais qu'il s'agisse de Messi, de Mbappé, de Neymar ou d'Icardi, le PSG dispose d'une incroyable force de frappe et quel que soit l'adversaire, ce sera un test difficile. Tout le monde attend ce match avec impatience pour cette raison."

Une impatience partagée par Pep Guardiola, l'entraîneur des Skyblues, qui a côtoyé "la Pulga" au Barça de 2008 à 2012, avant de l'affronter quatre fois, avec le Bayern Munich (2013-2016) et Manchester City (depuis 2016). "La saison dernière, nos confrontations avec le PSG étaient serrées (victoires 1-2 au Parc des Princes , 2-0 à l'Etihad Stadium en demi-finales de la Ligue des champions, ndlr), c'était une super équipe. Maintenant, ils ont Messi", a argué son ancien mentor. "Ce qu'il fait sur le terrain parle de lui-même. Je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Sa carrière est plus qu'exceptionnelle. Nous avons eu de la chance de le voir au Barça pendant 16 ou 17 ans. Demain (mardi), j'espère qu'il pourra jouer, pour la beauté du jeu."

Qu'importe si cela signifie de le voir aligné aux côtés de Neymar et Mbappé, ses deux nouveaux complices. "Je n'ai pas la recette pour les arrêter", a indiqué Pep Guardiola, qu'on n'imagine pourtant pas à court d'idées pour mettre au pas la ligne d'attaque la plus magique d'Europe, au moins sur le papier. "Ils sont tellement forts, ce sont des joueurs exceptionnels, tout le monde le sait. Cela sera difficile, mais on va essayer de bien défendre sans ballon et les faire courir quand on en a la possession." Une tactique, basée sur un pressing haut, agressif et un surplus d'intensité dans les duels, que le Club Bruges, qui avait tenu en échec le PSG (1-1), avait expérimenté au point de réduire au silence la "MNM" pour ses grands débuts.