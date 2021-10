PSG-RB Leipzig : Nuno Mendes, l'ailier providentiel

L'opportunité Nuno Mendes ne pouvait donc pas mieux tomber pour Paris. Le club de la capitale a su la saisir, malgré la concurrence, en autres, du Real Madrid, de Liverpool et de Manchester United. Pour le plus grand bonheur de l'international lusitanien. "Tout a été très rapide. J'étais avec la sélection portugaise, j'ai reçu un appel et à partir du moment où on m'a dit que c'était possible, j'étais très heureux. (...) Depuis petit, j'aime le PSG. C'était un club dans lequel je voulais atterrir et ça s'est réalisé", s'est émerveillé le natif de Sintra, 13e joueur portugais de l'histoire du PSG, sur la chaîne portugaise Eleven Portugal.