Espagne-France : Antoine Griezmann, son centenaire bleu en chiffres

Cela n'aurait pas pu mieux tomber. Antoine Griezmann ne dira pas le contraire. En février 2019, il déclamait dans les colonnes de France Football : "La France m'a mis au monde, mais l'Espagne m'a adopté." Le hasard faisant bien les choses, comme un clin d'œil à sa double identité, c'est face à sa terre d'adoption, là où il s'est révélé, que "Grizou" va fêter sa 100e sélection en Bleu, dimanche 10 octobre (à 20h45, en live commenté sur LCI.fr), lors de la finale de la Ligue des nations. "C'est surtout le fait que ce soit la 100e et une finale qui rend cela spécial", a-t-il commenté, "très fier" et "très heureux" d'intégrer, à 30 ans, ce club prestigieux. "J'espère que ça va bien se terminer avec une Coupe et une fête après le match."

En attendant, peut-être, de soulever un autre trophée avec les Bleus, trois ans après la Coupe du monde, le Mâconnais va voir sa longévité saluée, plus de sept ans après ses débuts avec le maillot tricolore. "La longévité, ce n'est pas que de jouer des matches, regardez son efficacité à travers les buts qu'il fait marquer et les buts qu'il a marqués", a vanté Didier Deschamps. "Il a eu le bonheur de ne pas avoir eu de soucis physiques, j'espère que ça continuera. Depuis l'Euro 2016, c'est un joueur ultra performant." Le pur "cent" a déjà laissé son empreinte dans l'histoire du foot français. Et ce n'est, sans doute, pas fini.