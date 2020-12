Ligue des nations : Belgique-France en demie, possible finale contre l'Italie

C'est une rivalité qui connaît un nouveau souffle. L'équipe de France, championne du monde en titre, a hérité de la Belgique en demi-finale de la Ligue des nations lors du Final Four, organisé en Italie, du 6 au 10 octobre 2021, à l'issue du tirage au sort effectué à Nyon, jeudi 3 décembre. Il s'agira d'un remake de la demi-finale de la dernière Coupe du monde. En 2018, les Bleus de Didier Deschamps avaient éliminés leurs voisins (1-0), grâce à un but de Samuel Umtiti, à Saint-Pétersbourg, avant de l'emporter contre la Croatie (4-2) en finale. Dans l'autre demi-finale, l'Italie jouera face à l'Espagne.

Selon le calendrier établi par l'UEFA, les Italiens, hôtes de ce mini-tournoi, recevront les Espagnols au stade San Siro de Milan, le 6 octobre prochain. Les champions du monde 2018 retrouveront les Belges au Juventus Stadium de Turin, le lendemain, le 7 octobre. La finale, qui déterminera un successeur au Portugal, premier lauréat en 2019, aura lieu le 10. Elle pourrait offrir des retrouvailles entre la France et l'Italie, 21 ans après la finale de l'Euro 2000, remportée par les Bleus au but en or (2-1, a.p) et 15 ans après celle Mondial 2006, gagnée par la Squadra Azzurra aux tirs au but (1-1, 5 t.a.b à 3). On en salive déjà...