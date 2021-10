France-Belgique : un supporter des Bleus agressé pour le maillot de Jules Koundé

Le récit de sa mésaventure a fait le tour du web... avant de revenir aux oreilles du défenseur tricolore Jules Koundé lui-même. Mercredi, un supporter de l'équipe de France venu assister à la victoire des Bleus en demi-finale de la Ligue des nations face à la Belgique (3-2) à Turin s'est fait agresser. La raison ? C'est ce fan de football qui anime une chaine YouTube qui l'explique dans un "thread" ayant recueilli 17.500 likes et plus de 10.000 retweets : "A la fin du match, je déploie une banderole 'Koundé ton maillot' ainsi qu’un drapeau de Séville, il me le donne personnellement. Je n’ai pas le temps de le cacher qu'une personne m'agresse pour le voler", écrit-il, en diffusant les vidéos de l'agression sur laquelle on voit qu'il est molesté par plusieurs individus.